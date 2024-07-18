«Выведен за штат»: обвиняемого в получении взятки генерала отстранили от должности, но не уволили Генерала Шамарина отстранили от должности и вывели за штат в мае

Суд на три месяца продлил арест экс-начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. Его защита уточнила, что, несмотря на отстранение от должности, генерал не уволен. Суд отказался перевести Шамарина под домашний арест, несмотря на его «безупречную биографию». По словам адвоката генерала, сейчас мужчину обвиняют в получении взятки в примерно 32 млн руб., но сумма может измениться.

Награды и репутация не помогли

235-й гарнизонный военный суд продлил арест экс-начальнику главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, которого обвиняют в получении взятки. Как сообщило ТАСС, заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение итоговой части постановления.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, срок ареста продлен до 21 октября включительно», — заявили в суде.

«Коммерсантъ» отметил, что на оглашении решения Шамарин выглядел мрачным. На вопрос журналистов издания о том, как ему сидится в следственном изоляторе «Кремлевский централ», он не ответил.

Защита генерала заявила, что будет обжаловать решение суда. Адвокаты попросили перевести Шамарина под домашний арест.

«Суд мог бы учесть безупречную биографию генерала, который 34 года отслужил и имеет массу наград за свою безупречную службу», — отметил защитник Михаил Перцев.

Отстранен, но не уволен

Ранее другой защитник генерала Игорь Дюкин рассказал, что Шамарина отстранили от должности и вывели за штат еще в мае. При этом генерал не уволен и все еще числится за Генштабом, однако зарплату мужчина получать не будет.

«Суд арестовал автомобиль нашего подзащитного, а его зарплатная карточка заблокирована», — сказал Дюкин.

Защитник добавил, что арестованный Mercedes-Benz был куплен в кредит.

Дело генерала Шамарина

Шамарина арестовали 22 мая. По данным следствия, генерал получил крупную взятку с апреля 2016 по октябрь 2023 года от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.

Изначально речь шла о 36 млн руб. Однако, по словам Перцева, сейчас Шамарина обвиняют в получении взятки в размере примерно 32 млн руб. Защитник уточнил, что это «пока не точная цифра», сумма может поменяться к концу следствия.

Завод «Телта» в 2015-2016 годах получил контракт на поставку оборудования в Минобороны РФ на сумму 278,9 млн руб., а также госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн руб. Контракт с военным ведомством был завершен в марте 2016 года, с «Воентелекомом» — в январе 2016 года.

Высокова и Гришину арестовали еще в 2023 году по подозрению в мошенничестве. Позже дело переквалифицировали в дачу взятки в особо крупном размере. Стало известно, что топ-менеджеры «Телты» дали показания на Шамарина.

Генерал свою вину не признает. При этом в июне на заседании по обжалованию меры пресечения он заявил, что готов сотрудничать со следствием.