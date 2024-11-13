Российские военнослужащие выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций, которые были оборудованы за каналом Северский Донец — Донбасс в направлении Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На Константиновском направлении бойцы выбили противника с позиций за каналом Северский Донец — Донбасс», — сказали в силовых структурах.

Там отметили, что участок составляет несколько километров.

11 ноября сообщалось, что ВСУ покинули существенное количество позиций к востоку от Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

10 ноября сообщалось, что российские войска уничтожили американский бронетранспортер М113 на Константиновском направлении.

Константиновка расположена в Краматорском районе ДНР, на берегах реки Кривой Торец. Этот город до начала СВО считался в регионе одним из крупнейших по площади и численности населения.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.