Российские военнослужащие уничтожили американский бронетранспортер М113 на Константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск.
«Наши бойцы сегодня уничтожили М113», — сказали в дивизии.
По словам военных, бронетранспортер пытался перебросить к линии фронта группу бойцов.
«Сначала машина подорвалась на мине, затем по ней ударили FPV-дроном на оптоволокне. С БПЛА работал расчет под командованием бойца с позывным Байкал», — отметили военнослужащие.
Также военные рассказали, что ВС России впервые применили FPV-дроны на оптоволокне на Константиновском направлении в зоне специальной военной операции.
До этого командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из группировки войск «Днепр» с позывным «Змей» рассказал, что российские военнослужащие применяют различные технические секреты и устраивают засады для дронов Вооруженных сил Украины.
Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.