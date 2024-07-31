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В ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ

Марочко: операторы дронов ВС РФ успешно борются с системами наблюдения ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские операторы дронов успешно борются с системами наблюдения ВСУ. Его слова передает РИА Новости.

Он поделился, что украинские военные часто устанавливают западные камеры видеонаблюдения на беспилотники, что позволяет им контролировать большие участки фронта. Поэтому такое оборудование является приоритетной целью для ВС РФ.

Марочко рассказал, что российские военные уничтожают средства наблюдения ВСУ с помощью ударных дронов. К примеру, одну такую камеру удалось уничтожить западнее Лисичанска.

До этого Марочко рассказывал, что российские артиллеристы ликвидировали под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которой противник открывал огонь по военным ВС РФ.

По его словам, в этом месте уничтожили огневую точку противника с пулеметным и гранатометным расчетом.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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