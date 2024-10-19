Си Цзиньпин призвал усилить боевые возможности китайской армии

Председатель КНР Си Цзиньпин проинспектировал одну из бригад Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и призвал повысить сдерживающие и боевые возможности страны. Об этом сообщило китайское государственное информационное агентство «Синьхуа».

Лидер страны заслушал отчет о работе бригады, а затем выступил с речью.

«17 октября [Си] проинспектировал бригаду Ракетной армии и подчеркнул необходимость тщательно реализовать идею укрепления вооруженных сил в новую эпоху и новой военной стратегии, понять особенности и законы строительства и оперативного использования стратегических ракетных сил...», — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что необходимо «усилить осознание опасности, кризиса и войны, всесторонне усилить военную подготовку, повысить боевые возможности войск, эффективно защитить стратегическую безопасность страны и коренные интересы».

16 октября Китай предупредил Тайвань о риске уничтожения острова в случае эскалации.

Ранее в США не исключили военного столкновения с Китаем из-за Тайваня.