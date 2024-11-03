Тайвань сообщил о приближении к полуострову кораблей и самолетов КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило Минобороны Тайваня в соцсети X.

По информации ведомства, 14 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны в северной, центральной, юго-западной и юго-восточной частях острова. Кроме того, к Тайваню приблизились три судна государственных ведомств КНР.

В ответ армия Тайваня задействовала авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

В октябре лидер КНР Си Цзиньпин проинспектировал одну из бригад НОАК и призвал повысить сдерживающие и боевые возможности страны. Он подчеркнул, что необходимо «усилить осознание опасности, кризиса и войны, всесторонне усилить военную подготовку, повысить боевые возможности войск, эффективно защитить стратегическую безопасность страны и коренные интересы».

16 октября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении полуострова. Он предупредил, что, если Тайвань пойдет на риск эскалации, то это повлечет его уничтожение.

Ранее корабли США и Канады прошли через Тайваньский пролив.