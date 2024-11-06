На Украине рассказали о крупнейших территориальных потерях с октября 2023 года

В октябре 2024 года Украина понесла наиболее крупные территориальные потери с октября прошлого года. Такие данные привел украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

Согласно его данным, за прошедший месяц ВСУ потеряли 490 квадратных километров. Такому развитию событий, поспособствовала дополнительная подготовка ВС РФ, а также регулярные ротации подразделений, отмечается в материале.

DeepState также указывает на низкий уровень подготовки мобилизованных ВСУ и проблемы с рациональным использованием человеческого потенциала.

«Последнее, к сожалению, становится для нас слабым местом», — говорится в тексте.

31 октября газета The New York Times писала, что российские войска в октябре 2024 года добились самых крупных территориальных приобретений с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением. За последний месяц ВС РФ заняли более 257 кв. км земли в Донбассе, что позволило им взять под контроль стратегические города Угледар и Селидово, которые были опорой украинской обороны в этом районе, отмечается в статье.

Ранее в России указали на признаки выхода ВСУ из Курской области.