Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались мародерством и обстреливали пункты выдачи гуманитарной помощи в Угледаре. Об этом сообщили ТАСС проживавшие в городе отец героя России и беженец.

«Люди приходили за гуманитаркой в первую школу, стояли возле порога, и прилет был прямо во двор», — рассказал один из мужчин.

Также он сообщил о минометном обстреле пунктов забора воды с пикапа ВСУ.

«Вывозили все, что в розетку включается. То есть технику, холодильники, стиральные машинки, телевизоры были, ну все», — рассказал беженец из Угледара.

По его словам, награбленное из города вывозили по почте, тоннами, а затем распродавали целиком и по частям в комиссионных магазинах. Отдельно мужчина отметил запрет на выезд из города на автомобилях и массовый угон машин беженцев бойцами ВСУ.

Перед этим беженка рассказала ТАСС, что в Угледаре ВСУ разрушили девятиэтажку, под завалами которой были люди.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв населенный пункт в клещи. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее ТАСС писало, что ВСУ оттянули подразделения к западной окраине Дзержинска.