Украинок хотят обязать проходить военную подготовку наравне с мужчинами

На Украине женщины в возрасте 18-25 лет должны получать базовую военную подготовку наравне с мужчинами, заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, в ином случае женщинам следует идти на военную кафедру и становиться военнообязанными.

Бобровская добавила, что предложение не подразумевает обязательную службу в армии, а наличие опыта у женщин на случай повторного конфликта. Депутат добавила, что женщин с улиц никто мобилизовать не будет.

6 ноября спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом из-за нехватки желающих воевать.

В том же интервью он сказал, что в ВСУ создают новые бригады вместо пополнения старых из-за увеличения линии фронта.

До этого украинская волонтерка Мария Берлинская заявила, что власти Украины должны принять решение о массовой обязательной мобилизации женщин. По ее мнению, если подобная мера не будет принята, то Украине придется сдаться.

Ранее на Украине заявили о невозможности выполнить план по мобилизации.