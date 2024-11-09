Российские войска взяли в плен женщину — военнослужащую ВСУ

Российские военные группировки «Север» взяли в плен женщину — военнослужащую Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По информации ведомства, в приграничном районе Курской области в плен была взята стрелок рядовой Наталья Балаклицкая. Как рассказала сама женщина, в ряды ВСУ она пришла добровольцем.

8 ноября Минобороны РФ сообщало, что за неделю в плен российским подразделениям сдались 47 украинских военных.

В начале месяца российская сторона призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратила внимание, что украинское руководство пытается политизировать процесс обмена пленными солдатами. Из-за этого из 935 бойцов, которых Москва предложила к обмену в 2024 году, Киев согласился забрать только 279.

Ранее в ОАЭ рассказали, что помогли РФ и Украине обменять тысячи пленных солдат.