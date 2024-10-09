Американскую военную базу в Сирии обстреляли ракетами

Американскую военную базу, расположенную в районе газового месторождения «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли несколькими ракетами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полевой источник из Сирии.

«Четыре ракеты были выпущены по американской базе в Конико, в результате были сильные взрывы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после обстрела на территории базы США произошел сильный пожар. В ответ американские военные открыли огонь из артиллерии, отметил он.

Телеканал Al Mayadeen подтвердил информацию об атаке на базу и сообщил, что после взрывов силы коалиции США обстреляли несколько деревень, находящихся под контролем сирийских правительственных сил.

Нападения на объекты США на Ближнем Востоке начались в октябре 2023 года на фоне нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и дальнейшей операции израильской армии. Шиитские вооруженные отряды, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», уже брали на себя ответственность за обстрел американских военных объектов. По их словам, атаки на базы США — это ответ на поддержку Вашингтоном израильских военных действий против сектора Газа.

Ранее серия мощных взрывов произошла возле военной базы США в Сирии.