Небензя назвал бесчеловечной политику США в отношении Сирии

США и их союзники, невзирая на взрывоопасную обстановку на Ближнем Востоке, продолжают проводить по отношению к Сирии деструктивный и бесчеловечный курс, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что взрывоопасная обстановка в регионе и реальная возможность провоцирования Сирии Израилем на полномасштабное столкновение не повлияли на проведение США и их сателлитами прежнего деструктивного и бесчеловечного курса по отношению к Дамаску. Небензя подчеркнул, что на их политику никак не повлиял и резко увеличившийся поток беженцев, спасающихся от военных действий Израиля в Ливане.

23 октября Небензя заявил, что Россия желает заранее знать детали разрабатываемого ООН плана восстановления Сирии.

21 октября сообщалось, что почти 400 тысяч человек, спасаясь от боевых действий, переехали из Ливана в Сирию.

Ранее Эрдоган призвал РФ и Иран активнее помогать Сирии противостоять Израилю.