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Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову китайских кораблей

Тайвань зафиксировал приближение 24 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР

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Jason Lee/Reuters

За сутки к Тайваню приблизились 24 летательных аппарата и шесть кораблей китайской армии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны островного государства в соцсети X.

По информации ведомства, 15 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны в северной, центральной и юго-западной частях острова.

В ответ армия Тайваня использовала авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для отслеживания целей.

8 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны могут использовать ситуацию вокруг Тайваня, чтобы провоцировать обострение обстановки в Восточной Азии по аналогии с украинским кризисом.

16 октября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении островного государства. Он предупредил, что если Тайвань пойдет на риск эскалации, то это повлечет его уничтожение.

Ранее китайский эксперт назвал риски для Китая и США в случае конфликта на Тайване.

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