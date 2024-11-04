Названы риски для Китая и США в случае конфликта на Тайване

Китай и США перестанут быть сильнейшими странами мира в случае столкновения из-за Тайваня. С таким мнением для РИА Новости выступил профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань.

«Если между Китаем и США в конечном итоге разразится военный конфликт из-за тайваньского вопроса, пострадает не только Тайваньский пролив, но Китай и США также понесут тяжелые потери, а также передадут свой статус стран «номер 1» и «номер 2» в мире другим государствам», — заявил ученый.

При этом господин Цзя отметил, что обе страны уже десять лет готовятся к военному конфликту из-за Тайваня, занимаясь военным сдерживанием друг друга. Тем не менее, ученый подчеркнул, что «Китай и США должны поддерживать существующую мировую стабильность и мир» и тратить больше ресурсов на поиск разрешения противоречий из-за Тайваня без использования оружия.

До этого Китай пообещал США принять «контрмеры» после продажи оружия Тайваню на $2 млрд.

16 октября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении Тайваня. По словам Чэнь Биньхуа, «неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает», поскольку если остров осмелится «пойти на риск» даже при поддержке «внешних сил», то «это приведет к его собственному уничтожению».

Ранее Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай.