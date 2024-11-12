Украинские военные обстреливали местное население поселка Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) во время эвакуации. Об этом РИА Новости сообщил командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения Вооруженных сил России с позывным «Сыч».

«Нас пытались обстрелять из артиллерии, но обошлось — прорвались», — сказал он.

Сыч отметил, что в числе эвакуированных были неходячие и раненые. По его словам, десять последних мирных жителей бойцы спецназа вывезли две недели назад.

«Бабушка на инвалидной коляске, еще дедушка, который из-за проблем с ногами не мог сдвинуться с места. Был и раненый — мужчина с пулевым ранением руки», — добавил военный.

В сентябре агентство сообщило, что солдаты украинской армии во время атаки на Курскую область обстреливали и грабили автомобили мирных жителей.

14 августа в городе Судже Курской области мародерствующие солдаты Вооруженных сил Украины сняли себя на видео.

Ранее в США заявили о непростом положении ВСУ в Курской области.