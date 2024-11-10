Разведка США оценила перспективы Украины в Курской области и Донбассе

Разведка США отметила улучшение позиций ВС РФ в Донбассе и Курской области, что ухудшает перспективы украинских военных в этих регионах, пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что РФ удалось сосредоточить силы в Курской области, не отзывая войска с востока Украины.

«Некоторые представители вооруженных сил и разведки США стали более пессимистично оценивать перспективы Украины в целом, отмечая, что Россия неуклонно продвигается вперед как в Курске, так и на востоке Украины», — говорится в статье.

Согласно материалу, представители власти в США отчасти объясняют положение дел неспособностью Киева восполнить «критическую нехватку военнослужащих».

Авторы статьи утверждают, что ВС РФ планируют начать контрнаступление под Курском силами примерно 50 тыс. собранных военных, среди которых есть и солдаты КНДР. На Украине ждут этой операции в ближайшие дни.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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