Украинские СМИ раскрыли местоположение российских военных в Курахово

Вооруженные силы (ВС) РФ вошли в город Курахово, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), и начали концентрировать силы в районе школы №3. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

По его данным, в последние двое суток армия России подтягивает в район учебного заведения военную технику, которая высаживает пехоту.

В сообщении отмечается, что цель действий ВС РФ — закрепиться в Курахово и вынудить украинские войска «отойти за балку Долгую, разрезающую восточную часть города».

13 ноября журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке писал, что ВС РФ прорвали последнюю линию обороны к востоку от Курахово и вошли в город. По его словам, сейчас российские войска контролируют около 15% этого населенного пункта.

До этого газета The Independent написала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. Также, по данным Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Одновременно с этим стало известно, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о взятии в клещи группировки ВСУ под Курахово.