Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ раскрыли местоположение российских военных в Курахово

Deep State: ВС РФ концентрируют силы в районе школы №3 в Курахово

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ вошли в город Курахово, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), и начали концентрировать силы в районе школы №3. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

По его данным, в последние двое суток армия России подтягивает в район учебного заведения военную технику, которая высаживает пехоту.

В сообщении отмечается, что цель действий ВС РФ — закрепиться в Курахово и вынудить украинские войска «отойти за балку Долгую, разрезающую восточную часть города».

13 ноября журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке писал, что ВС РФ прорвали последнюю линию обороны к востоку от Курахово и вошли в город. По его словам, сейчас российские войска контролируют около 15% этого населенного пункта.

До этого газета The Independent написала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. Также, по данным Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Одновременно с этим стало известно, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о взятии в клещи группировки ВСУ под Курахово.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами