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Стало известно о взятии в клещи группировки ВСУ под Курахово

ТАСС: группировка ВСУ попала в клещи к югу от Курахово

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в клещи к югу от населенного пункта Курахово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Сейчас противник, который находится в Елизаветовке и Ильинке, находится в клещах. Эти группировки отрезаны от основных сил и подвоза провизии», — сказали силовики.

В силовых структурах добавили, что в настоящее время украинские войска пытаются покинуть населенные пункты малыми группами. Однако, по данным силовиков, все окружающие их дороги находятся под контролем российских военнослужащих.

Накануне газета The Independent сообщила, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Одновременно с этим стало известно, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главком ВСУ заявил о планах усилить Кураховское направление.

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