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Над Брянской и Курской областями уничтожили украинские беспилотники

Минобороны: силы ПВО сбили три беспилотника над Брянской и Курской областями

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вечером 12 ноября над территорией России были уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

С 20:10 до 21:50 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа, пытавшиеся нанести удары по Брянской и Курской областям. Над Брянской областью сбиты два дрона противника, над Курской — один.

12 ноября российские системы ПВО сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью.

Незадолго до этого в воздушном пространстве Курской области перехватили и уничтожили три украинских дрона.

В ночь на 12 ноября украинский БПЛА атаковал нефтебазу на территории Белгородской области. Объект находится в Старооскольском городском округе.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара загорелся один из резервуаров. К ликвидации пожара привлекли 10 сотрудников экстренных служб, которым удалось оперативно потушить огонь.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ врезался в жилой дом.

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