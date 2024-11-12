В Белгородской области сбили два украинских дрона

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили около 16:40 мск. Второй — примерно в 17:10 мск.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Незадолго до этого в воздушном пространстве Курской области перехватили и уничтожили три украинских дрона. Их засекли в период с 13:40 до 15:20 мск. Как рассказали в министерстве обороны РФ, бойцы ВСУ намеревались атаковать регион при помощи беспилотников самолетного типа.

В ночь на 12 ноября украинский БПЛА нанес удар по нефтебазе, расположенной в Старооскольском городском округе Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, после этого на территории объекта загорелся один из резервуаров. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ врезался в жилой дом.