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В Курской области предотвратили атаку украинских БПЛА

Минобороны РФ: в Курской области сбили три украинских дрона

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку атаковать Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа. Их сбили в воздушном пространстве российского региона в период с 13:40 до 15:20 мск.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в заявлении.

Иные подробности не уточняются.

В ночь на 12 ноября украинский БПЛА атаковал нефтебазу на территории Белгородской области. Объект находится в Старооскольском городском округе.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара загорелся один из резервуаров. К ликвидации пожара привлекли 10 сотрудников экстренных служб, которым удалось оперативно потушить огонь.

Как отметил глава российского субъекта, из-за действий ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Ранее украинские дроны атаковали город Каменка-Днепровская в Запорожской области.

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