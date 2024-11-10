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Дроны ВСУ атаковали жилой дом в Шебекино

Гладков: после атаки БПЛА дома в Шебекино мужчина оказался под завалами

Беспилотники атаковали многоэтажный дом в Шебекино Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале.

По его словам, дрон попал в один из жилых домов на улице Шумилова. В результате атаки пострадал мужчина, который пришел к своему сыну в квартиру на третьем этаже: после взрыва он оказался под потолочной и межквартирной плитами.

«Попытались растащить сами, но физически смогли лишь часть. Оперативно прибыли сотрудники МЧС. Есть риск обрушения верхних этажей», — предупредил Гладков.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали город и село в Белгородской области. По его словам, в селе Вязовое Краснояружского района вследствие атаки FPV-дрона в частном доме выбило окна, посекло фасад, забор и припаркованный легковой автомобиль.

В начале июня Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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