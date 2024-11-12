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В Брянской области после атаки ВСУ загорелись домовладения

Богомаз: два домовладения загорелись в Брянской области после атаки дронов ВСУ

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Depositphotos

Возгорания произошли в двух домовладениях Брянской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны атаковали поселок Хинель Севского района. В результате произошедшего пострадавших нет.

Богомаз подчеркнул, что в настоящий момент пожар был ликвидирован, угрозы распространения огня нет. На месте произошедшего работают оперативные и экстренные службы.

Утром 12 ноября Минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь сбили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Утром 10 ноября ВСУ атаковали столичный регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву.

По информации Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 70 БПЛА.

Ранее в Брянской области произошел пожар в результате атаки БПЛА.

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