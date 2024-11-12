Экипаж российского Су-34 ударил по живой силе ВСУ в Курской области

Экипаж российского истребителя Су-34 поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

«Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в заявлении.

Публикация дополнена видеозаписью. На ней запечатлены вылет истребителя на боевое задание и его возвращение на аэродром.

Утром 12 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на российского военного с позывным «Шани» сообщило, что артиллеристам отдельного батальона специального назначения «АрБат» пришлось отменить удар по бронированной машине пехоты ВСУ в Курской области. Они приняли такое решение, так как получили информацию о присутствии мирных жителей в районе цели.

11 ноября на территории Курской области была уничтожена артиллерийская установка украинских войск. В министерстве обороны РФ рассказали, что удар по технике ВСУ нанесли расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал одну из целей атаки на Курскую область.