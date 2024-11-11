Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружил и уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» была обнаружена и уничтожена замаскированная артиллерийская установка ВСУ на курском направлении», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это первое сообщение от Минобороны об уничтожении целей ВСУ «Рубиконом».

11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил новый центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и проинспектировал его работу. В заявлении отмечается, что «Рубикон» был создан в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.

В ходе визита министру обороны также продемонстрировали работу специалистов на пункте управления и представили сотрудников аналитического отдела.

В понедельник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины за время боевых действий в Курской области потеряли свыше 31 тысячи военнослужащих.

Ранее на Западе сообщили, что военные ВСУ стали массово сдаваться в плен после победы Трампа.