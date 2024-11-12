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В МИД РФ раскритиковали призыв в ВСУ людей с ВИЧ и другими заболеваниями

Захарова назвала живодерами власти Украины за мобилизацию людей с ВИЧ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала власти Украины за мобилизацию в ряды украинской армии людей с ВИЧ, туберкулезом и другими заболеваниями.

«Видимо, такая логика: если умственно отсталым можно руководить на Банковой (улица в Киеве, где расположена администрация президента Украины. — «Газета.Ru»), то почему их нельзя призывать в ряды ВСУ? Живодеры!» — написала дипломат.

Несколькими часами ранее депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил, что в ряды украинской армии в рамках мобилизации призываются носители ВИЧ, больные туберкулезом в открытой форме, а также страдающие другими тяжелыми заболеваниями люди. По словам чиновника, недавно в ряды войск был мобилизован слабослышащий человек.

В конце октября военнопленный, бывший офицер украинской полиции Роберт Погорелов заявил, что в Вооруженные силы Украины из-за глобальной нехватки личного состава насильно мобилизуют в том числе имеющих тяжелые психиатрические заболевания украинцев.

Ранее в Раде призвали расформировать военкоматы и отправить их сотрудников на фронт.

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