Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военнопленный сообщил о ВИЧ-инфицированных в рядах ВСУ

РИА Новости: пленный боец заявил, что в ВСУ мобилизуют людей с ВИЧ-инфекцией

close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Вооруженные силы Украины из-за глобальной нехватки личного состава насильно мобилизуют, в том числе ВИЧ-инфицированных граждан страны и имеющих тяжелые психиатрические заболевания украинцев. Об этом РИА Новости заявил военнопленный, бывший офицер украинской полиции Роберт Погорелов.

«ВИЧ-инфицированные, там с такими болячками, есть психиатрически нездоровые люди, когда у человека рот открыт и он начинает себя вести иногда, сказать неадекватно — это сказать ничего <...> Ему выдают оружие, ему выдают форму», — рассказал Погорелов.

Он добавил, что психически нездоровым призывникам на общих основаниях выдавали оружие и отправляли в караулы, на охрану оружия, а также на боевые задачи, несмотря на в том числе явные проблемы.

В качестве примера он привел одного психически больного призывника, который на боевой позиции перепил алкоголя, а затем потерялся — все подразделение искало его и им запрещалось отдыхать, пока потерявшегося не найдут.

До этого экс-боевик «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) заявил, что ему больше нравится в российском плену, чем в ВСУ.

Ранее на СВО ликвидировали боевика «Азова» из сборной Украины по гребле.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами