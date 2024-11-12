Участникам СВО могут предоставить бесплатную юрпомощь в суде

В Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается предоставлять участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей бесплатную юридическую помощь в суде. Соответствующий документ размещен в думской базе.

Законопроект, в случае его принятия, внесет поправки в статью 20 закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

«Представляется необходимым закрепление за такой категорией граждан права на получение бесплатной юридической помощи в виде представления их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и иных организациях, а также расширение перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи перечисленными вопросами», — говорится в пояснительной записке.

В рамках документа также предлагается расширить перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. В частности, они смогут воспользоваться услугой при решении вопросов реализации их прав на прекращение обязательств по кредитному договору, наследования имущества и приостановления исполнительного производства.

8 ноября первый зампред думского комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев сообщил, что в Госдуму внесут законопроект, который должен приравнять добровольное участие в военной операции на Украине к призыву на срочную службу.

Ранее кабмин поддержал законопроект о бесплатной помощи юристов участникам СВО.