Кабмин поддержал законопроект о бесплатной помощи юристов участникам СВО

Правительство России поддержало законопроект, в рамках которого предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь участникам специальной военной операции (СВО) в судах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение кабмина.

«Правительство поддерживает законопроект при условии, что реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами о бюджетах субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый период», — говорится в документе.

Законопроект предлагает предоставлять бесплатную помощь юристов при рассмотрении ряда категорий дел. В частности, о предоставлении льгот и социальных гарантий, о прекращении обязательств по уплате процентов по кредитам и защите наследственных прав. Автором инициативы стал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

15 октября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает закрепить получение полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, направляемых на военную службу в зону проведения СВО. Авторами инициативы стали депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Ранее Путин заявил о недостаточной поддержке участников СВО.