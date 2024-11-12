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В Литве разрешили сбивать автономные воздушные объекты, незаконно пересекающие границу

Сейм Литвы разрешил сбивать метеозонды, БПЛА и другие автономные воздушные объекты

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Ints Kalnins/Reuters

Сейм (парламент) Литвы внес поправки в законодательные акты, разрешающие сбивать незаконно пересекающие границу метеорологические зонды, воздушные шары, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие автономные воздушные объекты. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что данная мера была поддержана единогласно.

В рамках поправок также предусматривается расширение запретной для полетов зоны в районе объектов стратегического значения, в городской черте в радиусе 1 км, в сельской местности — в радиусе 3 км от объекта.

7 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на востоке страны рухнул «российский военный дрон». Он добавил, что количество таких инцидентов растет и НАТО стоит выработать по отношению к ним коллективный подход. Позже командующий латвийскими войсками Леонид Калниньш уточнил, что БПЛА прилетел в страну со стороны Белоруссии.

После инцидента в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, а глава латвийского минобороны Андрис Спрудс пообещал усилить группировку ПВО на восточной границе.

Ранее западные соседи России придумали новый способ для защиты границ.

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