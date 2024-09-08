В Латвии заявили о падении «российского военного дрона» на востоке страны

Президент Латвии Эдгар Ринкевич написал в соцсети X о падении на востоке республики «российского военного дрона».

По словам политика, власти страны проводят расследование, а также контактируют с союзниками.

«Количество таких инцидентов на восточном фланге НАТО растет, мы должны выработать коллективный подход к ним», — призвал Ринкевич.

Как сообщило латвийское минобороны, БПЛА упал 7 сентября у города Резекне. Предварительно, дрон попал в республику из воздушного пространства Белоруссии.

«Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжить начатую нами работу по укреплению восточной границы Латвии, включая развитие возможностей противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые позволят нам ограничить использование беспилотных летательных аппаратов различного назначения», — заявил в связи с инцидентом глава оборонного ведомства Андрис Спрудс.

В июле минобороны Румынии сообщило, что в деревне на границе с Украиной были найдены останки беспилотника типа Geran российского производства. Ведомство добавило, что было принято решение «об усилении мер наблюдения в том числе за национальным воздушным пространством». После этого министерству пришлось сделать еще одно заявление: в соцсетях страны начали распространяться ложные сообщения об атаках российских беспилотников на румынской территории, а также об ответной стрельбе румынской ПВО.

Ранее силы ПВО Белоруссии уничтожили БПЛА, нарушившие границу.