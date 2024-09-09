Командующий армией Латвии рассказал подробности об упавшем «российском дроне»

Беспилотник, который рухнул на территории Латвии 7 сентября, прилетел в страну со стороны Белоруссии, заявил на пресс-конференции командующий латвийскими войсками Леонид Калниньш. Военного цитирует РИА Новости.

«Дрон влетел в Латвию из Белоруссии... Была предоставлена... информация от... партнеров по НАТО, и... национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию», — сказал Калниньш.

При этом утверждается, что в МИД Латвии после случившегося вызвали временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, а глава латвийского минобороны Андрис Спрудс пообещал усилить группировку ПВО на восточной границе.

7 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на востоке страны рухнул «российский военный дрон». Он добавил, что количество таких инцидентов растет, и НАТО стоит выработать по отношению к ним коллективный подход.

Ранее сообщалось, что дрон якобы российского производства нашли на границе Румынии и Украины.