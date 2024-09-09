Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командующий армией Латвии рассказал подробности об упавшем «российском дроне»

Командующий Калниньш: упавший в Латвии беспилотник прилетел из Белоруссии

close
Global Look Press

Беспилотник, который рухнул на территории Латвии 7 сентября, прилетел в страну со стороны Белоруссии, заявил на пресс-конференции командующий латвийскими войсками Леонид Калниньш. Военного цитирует РИА Новости.

«Дрон влетел в Латвию из Белоруссии... Была предоставлена... информация от... партнеров по НАТО, и... национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию», — сказал Калниньш.

При этом утверждается, что в МИД Латвии после случившегося вызвали временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, а глава латвийского минобороны Андрис Спрудс пообещал усилить группировку ПВО на восточной границе.

7 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на востоке страны рухнул «российский военный дрон». Он добавил, что количество таких инцидентов растет, и НАТО стоит выработать по отношению к ним коллективный подход.

Ранее сообщалось, что дрон якобы российского производства нашли на границе Румынии и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами