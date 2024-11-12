Соболев оценил работу российской ПВО при атаке БПЛА на Московский регион

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Виктор Соболев в беседе с «Ридусом» прокомментировал недавний массовый налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московский регион. Депутат отметил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) эффективно отразила атаку, однако в ее работе имеются недостатки.

«Первое: она не видит низколетящие цели и сбивает их только тогда, когда они летят над рельефом местности выше 15 метров. Второе: ее видит противник. Он видит радиолокатор и может спланировать маршрут, чтобы перед нанесением удара вывести дрон на необходимую высоту», — сказал Соболев.

Утром 10 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Московский регион рекордным количеством дронов. Средства ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на столицу. По информации Telegram-канала Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над регионами России сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук позднее выразил мнение, что Киев, атакуя дронами территорию России, пытается напомнить Западу о том, что способен «сопротивляться» и нуждается в помощи. Данная «пиар-акция» Украины, по его словам, направлена на продолжение конфликта и выкачивание западной помощи.

Ранее стало известно об отправке тысяч дронов «Алеша» в зону СВО.