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Военный эксперт раскрыл цель налета украинских дронов на Московский регион

Военэксперт Матвийчук: Киев атакует дронами Москву ради пиара

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Shutterstock

Военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал массовый налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московский регион. По его мнению, Киев пытается напомнить западным партнерам о том, что способен «противостоять России» и нуждается в помощи.

«То есть он пытается на вот этот западный мир повлиять посредством террористической деятельности против России, чтобы сказали: да есть же парень Зеленский, который может с этой Россией разбираться, да давайте мы (будем помогать)», — сказал Матвийчук.

Он добавил, что данная «пиар-акция» Украины направлена на продолжение конфликта и выкачивание западной помощи.

Утром 10 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Московский регион рекордным количеством дронов. Средства ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на столицу. По информации Telegram-канала Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над регионами России сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили наказывать за съемки видео с дронами.

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