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Стало известно об отправке тысяч дронов «Алеша» в зону СВО

«Народный фронт»: участникам СВО передали тысячи дронов-камикадзе «Алеша»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Участникам специальной военной операции (СВО) на Украине за все время боевых действий поставили несколько тысяч дронов-камикадзе «Алеша». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на движение «Народный фронт».

В материале отмечается, что российские солдаты используют данный беспилотник уже около 1,5 года.

«Передано в общей сложности несколько тысяч единиц. Реакция бойцов положительная, дрон постоянно дорабатываем в соответствии с пожеланиями, отзывами наших ребят», — рассказали в «Народном фронте».

Там подчеркнули, что в скором времени разработчики начнут оснащать «Алешу» двигателями российского производства.

11 ноября агентство ТАСС сообщило, что на фронт поставили первую партию средств индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0». Всего в зону СВО направили более 2000 таких комплектов.

Как рассказал их разработчик с позывным «Палестинец», в первую очередь «Турист. Профессионал 2.0» призван защищать военнослужащих от осколочных ранений. По его словам, 90% травм солдаты получают из-за осколочно-фугасных снарядов. При этом лишь 10% ранений являются минно-взрывными или огнестрельными.

Ранее в зону СВО отправили модернизированные огнеметные системы «Солнцепек».

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