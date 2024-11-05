Украинский военный рассказал, сколько новобранцев могут мобилизовать в ВСУ

Украинский военный Евгений Иевлев заявил, что в ряды ВСУ могут мобилизовать до 300 тысяч новобранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Серьезно обсуждается вопрос мобилизации, как мобилизовать еще дополнительно 200-300 тысяч человек. Насколько мне известно, ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) максимально усилили работу», — поделился военный с одним из украинских телеканалов.

Он отметил, что в рядах украинской армии ощущается серьезная нехватка пехоты.

До этого депутат Рады Соломия Бобровская заявила, что власти Украины не смогут выполнить намеченный план мобилизации населения до конца года. Видео опубликовано в Telegram-канале телеканала «Говорит Великий Львов».

По словам Бобровской, с сентября 2024 года темпы мобилизации на Украине начали «проседать».

5 ноября стало известно, что жительница Хмельницкой области Украины попыталась защитить мужа от принудительной мобилизации, забравшись в полицейский автомобиль.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.