На Украине заявили о провале мобилизации в 2024 году

Власти Украины не смогут выполнить намеченный план мобилизации населения до конца года. Об этом заявила депутат Рады Соломия Бобровская, видео опубликовано в Telegram-канале телеканала «Говорит Великий Львов».

«До декабря мы не выполняем план генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен», — отметила депутат.

По словам Бобровской, с сентября 2024 года темпы мобилизации на Украине начали «проседать».

5 ноября сообщалось, что жительница Хмельницкой области Украины попыталась защитить мужа от принудительной мобилизации, забравшись в полицейский автомобиль.

Как отмечалось, трое полицейских задержали мужчину на улице и надели на него наручники. Супруга задержанного, снимая ситуацию на камеру, пыталась предотвратить его арест, за что стражи порядка пригрозили ей составлением административного протокола.

В конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил о планах призвать в Вооруженные силы Украины еще 160 тысяч человек. По словам Литвиненко, призыв такого количества людей позволит укомплектовать части ВСУ до 85% от необходимого штатного состава. Отмечается, что на данный момент в украинскую армию призваны 1 млн 50 тысяч граждан.

Ранее на Украине оценили масштабы мобилизации в случае продолжения конфликта.