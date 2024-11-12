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Российские военные сбили несколько снарядов РСЗО HIMARS

Минобороны России: средства ПВО России сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS

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Aaron Favila/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, российские военные сбили 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Также Минобороны России сообщило, что группировки российских войск «Запад» за прошедшие сутки ликвидировали до 470 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей зоне ответственности. В ведомстве добавили, что в ходе боевых действий украинские войска лишились четырех полевых складов со снарядами и одной станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Утром 12 ноября Минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь сбили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Ранее Гладков сообщил о принятии мер на фоне угроз терактов в белгородских школах.

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Операция на Украине
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