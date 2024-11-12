Бойцы группировки российских войск «Запад» за прошедшие сутки ликвидировали до 470 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей зоне ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что военнослужащие страны нанесли удары по местам скопления живой силы и техники пяти бригад ВСУ. Часть позиций украинских войск заметили у населенных пунктов Красный Лиман, Торское и Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР). Еще несколько мест скопления ВСУ находились в районе населенных пунктов Купянск и Островское в Харьковской области, Надия в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, за данный промежуток времени солдаты Вооруженных сил РФ отразили три контратаки украинских формирований. Их организовали штурмовые группы 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 14-й механизированной бригады ВСУ.

«Противник потерял до 470 военнослужащих, пять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М198, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США и 122-миллиметровую гаубицу Д-30», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в ходе боевых действий украинские войска лишились четырех полевых складов со снарядами и одной станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что число сдающихся в плен бойцов ВСУ в Запорожской области ежедневно «бьет рекорды».