На Украине подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища в ДНР

Дамба Кураховского водохранилища, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), повреждена, в результате чего уровень воды поднялся более чем на метр. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации подконтрольной Украине части ДНР Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в районе общины Великая Новоселка поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья не зафиксировано», — написал он.

В понедельник военкоры сообщили, что Вооруженные силы Украины подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище в ДНР, чтобы затопить окрестности и замедлить продвижение российских войск. Отмечается, что вода уже начала затапливать окрестные поселки.

Газета The Independent сообщила, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, Вооруженные силы РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Одновременно с этим стало известно, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую тепловую электростанцию, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинским войскам предсказали катастрофу на Кураховском направлении.