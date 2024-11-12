В Белгородской области вновь объявлялась ракетная опасность

Опасность ракетной атаки была объявлена в Белгороде 12 ноября около полудня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал губернатор.

Через непродолжительное время последовал отбой.

В ночь на 12 ноября сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области, загорелся один резервуар.

Губернатор уточнил, что на месте происшествия работали десять пожарных расчетов. Возгорание ликвидировано, никто не пострадал. На всей территории Белгородской области объявлялась ракетная опасность.

Утром 12 ноября Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Ранее Гладков сообщил о принятии мер на фоне угроз терактов в белгородских школах.