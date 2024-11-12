Эксперт объяснил, кто на самом деле стоит за попыткой угона вертолета ВКС России

Член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» полковник запаса Андрей Попов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал попытку украинских спецслужб угнать вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. По словам эксперта, Киев не может «проворачивать» такие операции в одиночку.

Без помощи британской разведки МI-6 противник действовал бы на уровне обычных хулиганов, отметил он.

«Спецслужбы Запада — это, прежде всего, информация и финансирование. А также возможность предоставления всяческих коридоров, в том числе и для эвакуации агентов и членов их семей. <..> Соответственно, стратегическое планирование всех мероприятий ведется разведками Запада», — сказал Попов.

Он добавил, что после того, как в 2023 году пилот Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8АМТШ на Украину, а затем осел с новым именем в Испании, внимание российских разведчиков усилилось. Теперь, по его словам, специализированные подразделения обращают внимание на признаки возможной вербовки военных. Например, на перемещение членов семей офицеров.

11 ноября стало известно, что ФСБ России вскрыла и пресекла операцию главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1 ВКС России. Что предлагали летчику за кражу боевой машины, как удалось предотвратить планы ВСУ, что за вертолет пытались угнать — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны подробности «оперативной игры» разведок РФ и Украины.