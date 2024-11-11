Украине не удалось заполучить «Рычаг». Что известно о попытке угона вертолета РЭБ ФСБ пресекла попытку ГУР Украины угнать вертолет ВКС России

Федеральной службой безопасности России вскрыта и пресечена операция главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Что предлагали летчику за угон боевой машины, как удалось предотвратить планы ВСУ, что за вертолет пытались угнать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию. Главное управление разведки Украины предлагало пилоту Воздушно-космических сил за угон вертолета Ми-8МТПР-1 $750 тыс.

На опубликованном ФСБ видео сам российский пилот рассказал, что представители Киева связывались с ним через Telegram. Они предложили ему пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет. Также летчик должен был отравить своих товарищей. За это ему пообещали деньги и убежище для его семьи на Украине, куда они должны были перебраться через Турцию и Молдавию.

В результате «оперативной игры» российским спецслужбам удалось получить координаты позиций украинских ПВО и места дислокации подразделений ВСУ. По ним был нанесен удар.

Что за вертолет?

Российские вертолеты радиоэлектронной борьбы наряду с другими силами и средствами РЭБ принимают участие в завоевании превосходства в управлении войсками и оружием путем дезорганизации радиоэлектронных средств и управления войсками противника, снижении эффективности его боевых средств, оружия и разведки, обеспечении устойчивой работы своих радиоэлектронных средств. Как правило, боевые машины входят в состав отдельных вертолетных эскадрилий РЭБ.

Вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 является модификацией военно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода. Система РЭБ «Рычаг-АВ» (Л187), которой комплектуется вертолет, спроектирована и разработана Калужским научно-исследовательским институтом радиотехники, изготовлена и установлена на вертолетах Казанским оптико-механическим заводом.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 с двумя турбовальными двигателями ТВ3-117ВМ серии 2 и установленным оборудованием предназначен для перевозки людей и различных грузов в грузовой кабине, транспортировки крупногабаритных грузов на внешней подвеске и в грузовой кабине, а также для решения специальных задач в соответствии с вариантом исполнения. Внешне вертолет РЭБ Ми-8МТПР-1 от базового Ми-8МТВ-5-1 практически ничем не отличается.

Ми-8МТПР-1 принимают участие в ведении радиотехнической разведки, подавлении линий радиосвязи, передачи разведывательной информации, управления и наведения авиации, ее взаимодействия с сухопутными группировками войск, а также подавляют радиоэлектронные средства зенитных ракетных систем и комплексов, обеспечивают прикрытие от воздушной радиолокационной разведки противника своих войск.

Помимо всего прочего, система «Рычаг» включает в себя базу данных, в которой хранится цифровой образ различных радиоэлектронных средств, прежде всего вооружения ПВО. Она позволяет подбирать под каждый тип цели наиболее эффективные помехи.

Система оснащена широкополосными многолучевыми антенными решетками. При формировании сигналов в бортовой станции РЭБ используется технология DRFM (Digital Radio Frequency Memory, цифровая обработка и запись радиосигнала), которая гарантирует устойчивый прием сигналов радиолокационных средств и их подавление по всей зоне действия. К тому же система «Рычаг-АВ» полностью выполнена на отечественной элементной базе.

Попытки угона продолжаются

В ФСБ отмечают, что ведомство продолжает фиксировать попытки Киева угнать российскую авиационную технику.

«Чувствуя поддержку своих западных кураторов, прежде всего со стороны британских спецслужб, для демонстрации своей мнимой эффективности и оправдания затрачиваемых финансовых средств украинские спецслужбы готовы идти даже на убийства российских граждан, в том числе путем их отравления», — говорит оперативный сотрудник ФСБ на опубликованном видео.

Попытки угонов российской авиатехники предпринимались украинской стороной и ранее. 9 августа 2023 года в ходе операции «Синица» ГУР МО Украины удалось угнать российский военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ на территорию Украины. Пилотом винтокрылой машины был 28-летний капитан Максим Кузьминов. Два других члена экипажа, штурман и борттехник, находившиеся в вертолете с Кузьминовым, при этом были убиты. В феврале 2024 года Кузьминов был убит шестью выстрелами из пистолета Макарова в Испании, в городе Аликанте.

Также СБУ планировала угнать у России бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34 и сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Но эти замыслы украинских спецслужб так и остались нереализованными. В июле этого года ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб организовать угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Российскому пилоту за перелет на территорию Украины обещали $3 млн и предоставление гражданства Италии.

В заключение стоит подчеркнуть, что угон вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1 позволил бы получить украинским спецслужбам и представителям оборонно-промышленного комплекса страны доступ к весьма важным российским критическим технологиям в сфере организации и ведения радиоэлектронной борьбы, что могло впоследствии оказать весьма существенное влияние на ведение боевых действий. Поэтому пресечение Федеральной службой безопасности России операции главного управления разведки министерства обороны Украины по угону этого ценного актива Воздушно-космических сил следует считать безусловным успехом российских спецслужб.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).