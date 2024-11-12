Задержание мужчины, пытавшегося устроить поджог у ТЭС в Крыму, попало на видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) показали видео задержания и допроса мужчины, который пытался устроить поджог на железной дороге около Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС) в Крыму. Запись опубликовало агентство РИА Новости.

В ведомстве сообщили о предотвращении попытки террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры Севастополе. По информации ФСБ, в сентябре 2023 года 29-летний мужчина вступил в контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и выразил готовность к сотрудничеству.

По заданию СБУ злоумышленник должен был вывести из строя железнодорожную инфраструктуру, организовав поджог специального оборудования. Для этого он получил от своих кураторов денежные средства, на которые приобрел горючую жидкость.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину на месте запланированной диверсии. Возбуждены уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, а также о покушении на террористический акт.

11 ноября стало известно, что житель Владимирской области получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в запрещенную в России украинскую организацию.

8 ноября в Набережных Челнах сотрудники ФСБ Татарстана задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в сотрудничестве с украинской террористической группировкой.

Ранее в Уфе арестовали обвиняемого в диверсии, из-за которой с рельсов сошли 22 вагона.