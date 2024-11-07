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В Уфе арестовали обвиняемого в диверсии, из-за которой с рельсов сошли 22 вагона

Суд в Уфе отправил в СИЗО обвиняемого в подрыве на железной дороге

Кировский районный суд Уфы отправил в СИЗО 31-летнего уроженца ДНР, которого обвиняют в подрыве железной дороги в Уфимском районе. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Башкирии.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 января 2025 года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина осуществил диверсию на железнодорожных путях, получив задание в мессенджере. По данным Baza, обвиняемый заложил взрывчатку на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза показала, что для подрыва использовалось бризантное взрывчатое вещество.

В результате подрыва 3 ноября на перегоне Пост 28 км — Пост 21 км с рельсов сошли 22 вагона с углем. Большинство из них опрокинулись, повредив контактные опоры, контактную сеть и железнодорожное полотно. При этом задержек движения поездов не произошло, и никто не пострадал.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.

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