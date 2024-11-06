В украинском генштабе заявили о нехватке людей в ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом из-за нехватки желающих воевать. Подробности рассказал генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой изданию «Украинская правда».

«Чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет», — сказал он.

Он отметил, что линия фронта в зоне боевых действий составляет 1300 километров. На некоторых участках фронта число российских военных превышает количество украинских в пять раз.

В том же интервью он сказал, что в ВСУ создают новые бригады вместо пополнения старых из-за увеличения линии фронта.

До этого украинская волонтерка Мария Берлинская заявила, что власти Украины должны принять решение о массовой обязательной мобилизации женщин. По ее мнению, если подобная мера не будет принята, то Украине придется сдаться.

Ранее Минобороны заявило об ударе по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ.