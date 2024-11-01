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Минобороны заявило об ударе по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по центру управления беспилотными системами Генштаба Вооруженных сил Украины. Об этом заявило министерство обороны России.

С 26 октября по 1 ноября ВС РФ нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским объектам.

По данным Минобороны, в результате этих ударов были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, которую ВСУ использовали для переброски западного вооружения и техники.

Помимо центра управления беспилотными системами, военные РФ поразили цеха производства и места хранения ударных БПЛА, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Накануне сообщалось, что ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР.

Ранее в Минобороны рассказали о боевых возможностях самоходного миномета «Тюльпан».

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