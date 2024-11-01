Минобороны заявило об ударе по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по центру управления беспилотными системами Генштаба Вооруженных сил Украины. Об этом заявило министерство обороны России.

С 26 октября по 1 ноября ВС РФ нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским объектам.

По данным Минобороны, в результате этих ударов были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, которую ВСУ использовали для переброски западного вооружения и техники.

Помимо центра управления беспилотными системами, военные РФ поразили цеха производства и места хранения ударных БПЛА, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Накануне сообщалось, что ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР.

Ранее в Минобороны рассказали о боевых возможностях самоходного миномета «Тюльпан».