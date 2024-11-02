Решение о массовой обязательной мобилизации женщин должно быть принято на Украине, заявила волонтер и основательница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. Об этом сообщает TCH.

Она подчеркнула, что это непопулярное решение. По ее мнению, женщины должны беречь своих мужчин. Если подобная мера не будет принята, то Украине придется сдаться, считает Берлинская.

Украинцам необходимо отбросить иллюзии и подготовиться к обороне страны. Основательница центра добавила, что также следует начать подготавливать к этому детей с 5-6 класса.

14 октября украинский журналист Виталий Портников заявил, что если конфликт на Украине будет продолжаться еще пять лет, то в Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут мобилизовать женщин. По его словам, в стране снизят призывной возраст.

В этот же день женщины с детьми пытались помешать проезду машины пограничников в Закарпатской области Украины. Нападавшие приняли пограничников за сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Женщины и дети с палками и камнями атаковали служебный автомобиль, угрожая разбить транспортное средство, если они не уедут. Одна женщина начала бить пограничника по лицу.

Ранее в ВСУ призвали женщин и пенсионеров идти на фронт.