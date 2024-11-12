ВС РФ нанесли удар ФАБом по военной технике ВСУ под Харьковом

В пригороде Харькова нанесен удар по колонне с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая должна была двигаться в сторону Волчанска. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар был нанесен фугасной авиабомбой (ФАБ).

Других подробностей подпольщик не привел.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Оскол на Купянском направлении.

Накануне глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ продолжают продвигаться к Осколу, выравнивая линию фронта вдоль реки и в направлении населенных пунктов Глушковка и Боровая.

Также 11 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль Колесниковку в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют эвакуировать граждан из Харьковской области.