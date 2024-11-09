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Власти Украины планируют эвакуировать граждан из Харьковской области

Синегубов: из 17 населенных пунктов в Харьковской области хотят вывезти граждан

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Umit Bektas/Reuters

Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в эфире телеканала «Рада» сообщил, что в 17 населенных пунктах Боровского района пройдет эвакуация всего взрослого населения.

Он отметил, что планируется вывезти в общей сложности 61 человека. Он добавил, что сейчас идет эвакуация гражданского населения в Купянском и Боровском районах.

До этого он сообщал, что в Харьковской области планируют вывезти еще 10 тыс. человек.

До этого глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что некоторые депутаты Верховной рады Украины действуют в интересах России.

Подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Василий Прозоров сообщил, что многие украинские граждане не поддерживают так называемый «план победы». По его словам, созданный главой государства документ подразумевает продолжение боевых действий. В тексте не содержится никаких реальных предложений о том, как Киев может достичь мира с Москвой.

Ранее стало известно о начале эвакуации населения из Константиновки в ДНР.

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